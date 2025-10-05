أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على الانفتاح الكامل والشفافية في متابعة انتخابات مجلس النواب المقبلة، مشيرًا إلى أن أعداد الجهات المتابعة لانتخابات مجلس الشيوخ السابقة ستتكرر في انتخابات النواب.

وأوضح بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الهيئة تتيح المتابعة لجميع المنظمات المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني، والهيئات الأهلية، بالإضافة إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في مصر وجميع وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ شهدت مشاركة واسعة، حيث تابعتها أكثر من 60 منظمة مجتمع مدني محلية ودولية، إلى جانب 168 وسيلة إعلامية، و20 سفارة، فضلًا عن هيئات انتخابية من دول مثل الأردن وروسيا.

وشدد بدوي على أن مصطلح "أوراق مراقبة" غير موجود، وأن الهيئة تتبع سياسة إتاحة المتابعة للجميع. وأكد أن نفس هذا المستوى من الانفتاح سيكون متاحًا بالكامل في عملية انتخابات مجلس النواب القادمة.

