صورة الشهداء والمحاربين القدماء تزين عربات مترو الأنفاق والقطار السريع

قامت وزارة الثقافة بالتنسيق مع النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، لعرض مجموعة من صور شهداء القوات المسلحة وقادتها الراحلين ممن شاركو في حرب أكتوبر 1973، في عربات مترو الأنفاق والقطار السريع ، في دلالة رمزية لما تركوه من اثر مخلد في تاريخ المصريين.

وذلك إلي جانب عرض الكثير من المواد الفيلمية الوثائقية والتثقيفية التي تناولت هذا النصر وعبرت عنه، من أبرزها: صور أغلفة الكتب التي أصدرتها وزارة الثقافة المرتبطة بالحرب، وصور أفيشات الأفلام المصرية، وعدد كبير من لوحات الفنون التشكيلية التي رسمت من وحي هذا النصر العظيم، كما تضمن المعروضات مختارات من أعمال الكاريكاتير التي صدرت خلال هذه الفترة أعدته الجمعية المصرية للكاريكاتير وأضيف لها عدد كبير من الأعمال الفنية المعاصرة، بالإضافة إلى مختارات وثائقية عن الحرب وعودة الجنود وترحيب الشعب المصري بهم أعدتها المركز القومي للسينما.

يأتي هذا النشاط في إطار مبادرة "وفرحت مصر.. من بعد النصر"، والتي تنظمها وزارة الثقافة للاحتفاء بذكري نصر أكتوبر العظيم .

وأكد وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، أن هذه المبادرة تأتي بدعم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بهدف تعزيز الوعي بالتاريخ المصري وتقديم محتوى راقٍ يعبر عن الهوية المصرية للمواطنين خلال تنقلاتهم.

كما وجَّه وزير الثقافة الشكر للفريق كامل الوزير على دعمه ورعايته لهذه المبادرة، التي تأتي امتدادًا للتعاون الثقافي المشترك الذي بدأ باحتفالية "نجيب محفوظ في القلب" في إبريل الماضي تلتها مبادرة الاحتفاء بالسيرة الهلالية والشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي "الخال"، أحد أبرز رواتها وموثقيها، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، ثم مبادرة "النيل عنده كتير"، والتي تم فيها عرض مقاطع فيديو ومواد أرشيفية توثق ارتباط النيل بالهوية المصرية، من أبرزها: مجموعة نادرة من اللوحات التي رسمها المستشرقون للنيل خلال القرنين الثامن والتاسع عشر، تعكس نظرة العالم لهذا الرمز الحضاري.

كما أعرب عن امتنانه للتعاون الصادق والتسهيلات التي قدمتها الهيئة القومية للأنفاق برئاسة الدكتور طارق حامد جويلي ومساعديه وفريق عمله ، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية وزارة الثقافة لدمج الثقافة في الفضاءات العامة، وتعريف الأجيال الجديدة برموز الهوية المصرية وقيمها الحضارية.

ومن المقرر أن تستمر عروض المبادرة طوال شهر أكتوبر، على أن يشهد التعاون بين وزارتي الثقافة والنقل امتدادًا في مناسبات وطنية وثقافية مقبلة.

اقرأ أيضًا:

وزير الزراعة: وقف صرف الأسمدة لهذه الفئات

أجواء خريفية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

تعزيز أمن الإمدادات.. وزير الكهرباء يكشف تفاصيل الربط مع اليونان