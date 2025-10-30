صور.. محافظ القاهرة يفتتح مهرجان الجبن المصرى بحديقة الحرية بالزمالك

كتب-عمرو صالح:

افتتح د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة مهرجان الجبن المصرى بحديقة الحرية بالزمالك، والذي يستمر في الفترة من ٣٠ أكتوبر الى ٢ نوفمبر القادم وذلك بحضور اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية.

وأكد صابر أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم الدعم الكامل لهذا النوع من المعارض التى تستهدف توفير السلع الغذائية عالية الجودة للمواطنين بأسعار مخفضة، كما تشجع الصناعة المصرية، وتخلق العديد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن المعارض المتنوعة تسهم فى زيادة المعروض، وتخفيض الأسعار.

وأثنى محافظ القاهرة على الإقبال الكبير على شراء منتجات المعرض، كما أثنى على جودة المعروضات التي تقدمها الشركات بالسوق المحلي، حيث أن أغلب هذه المعروضات يتم تصديرها للخارج.

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على التعاون مع الجهات المختلفة لتنفيذ توجيهات الدولة بالتوسع فى اقامة أسواق اليوم الواحد، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالتنوع فى إقامة المعارض تتضمن معارض للمواد الغذائية والحرف التراثية والصناعات الوطنية، لدعم المنتجين وفتح أسواق جديدة لمنتجاتهم.

ويستهدف المعرض تطوير صناعة الجبن فى مصر ووضعها على المسار الصحيح الهادف إلى جعل الجبن المصرى بأنواعه المختلفة واحدًا من أهم المنتجات التى يمكن التوسع في تصديرها .

ويشارك فى المهرجان أكثر من ٧٠ عارض من كبريات الشركات المصرية المتخصصة فى صناعة الألبان والحلوى، كما يضم المهرجان منافذ لبيع منتجات العسل والبيض والتوابل والمخبوزات والحلويات.

ويشهد المهرجان توزيع جوائز عديدة للجماهير من بينها منتجات ألبان طبيعية وجبن، وعسل، وحلوى مصنوعة بالجبن واللبن، وقسائم شراء مجانا من الشركات العارضة.

اقرأ أيضًا:

توت عنخ آمون.. أسرار حياة وموت الفرعون الشاب صاحب أسطورة "لعنة الفراعنة"

الأضخم في التاريخ.. رحلة الملك رمسيس الثاني من ميت رهينة إلى المتحف الكبير (صور وفيديو)