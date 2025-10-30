نقيب الإعلاميين لطلاب كليات الإعلام: نعوّل عليكم في صناعة المحتوى

كرَّمت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، لدوره البارز في معركة الوعي ودعم الشباب المصري الفاعل والمساند لنفسه ووطنه.

وقال نقيب الإعلاميين في كلمته إلى شباب الجامعات المصرية المشاركين في مسابقة (العهد)، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية، وبمشاركة أكثر من ثماني عشرة جامعة مصرية في هذا الحدث: إن الشباب المصري يمتلك الوعي والمسؤولية تجاه الوطن والحفاظ عليه وعلى مقدراته، ولابد أن نعوّل جميعًا على الشباب ليؤدي دورًا بارزًا في معركة الوعي، وفي تنوير وتثقيف كل من هم في البيئة المحيطة به.

وأضاف: أخص بالذكر في هذا المقام شباب الإعلام والدارسين في كليات الإعلام، وأقول لهم: إننا نعوّل عليكم كثيرًا في صناعة وإنتاج محتوى جيد تعبّرون فيه عن أنفسكم وتقدّمون من خلاله الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع في بلدنا مصر، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دشّن لنا جمهورية جديدة نفخر بها أمام العالم.

وثمّن النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، الدور الذي يقوم به وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، في تقديم نموذج رائع للتعاون بين مؤسسات الدولة المصرية، وتقديم برامج تنافسية لشباب الجامعات المصرية، ورعايته للشباب النابه والنابغ من أبناء الوطن، وتقديم فرص حقيقية لهم لتقديم أنفسهم إلى المجتمع والعالم.

وفي ختام كلمته، وجّه نقيب الإعلاميين الشكر إلى وزير الشباب والرياضة على هذا التكريم، قائلًا: إنه جاء من وزير وطني ومثقف وأستاذ في الإدارة وراعٍ حقيقي للشباب المصري.

