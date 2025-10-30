إعلان

وزير العمل لـ"مصراوي" افتتاح المتحف الكبير رسالة مصر للعالم بأنها تصنع المستقبل

كتب : محمد أبو بكر

03:44 م 30/10/2025

وزير العمل محمد جبران

أكد محمد جبران، وزير العمل، بشأن افتتاح المتحف المصري الكبير، أن ذلك ليس مجرد إنجاز أثري أو معماري فريد، بل هو رسالة من مصر إلى العالم تؤكد أن أمةً عرفت كيف تبني التاريخ قادرة دائمًا على أن تصنع المستقبل.

وأضاف "جبران"، في تصريحات لمصراوي، أن هذا الصرح العملاق يجسد رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجمع بين الأصالة والتحديث، وبين حماية التراث الوطني وتعظيم قيمته الاقتصادية والثقافية والسياحية.

وتابع: باسم وزارة العمل، نعتز بما يقدمه شباب وعمال مصر من جهد وإبداع في كل مشروع وطني، فهم القوة الحقيقية وراء كل إنجاز.

وأوضح وزير العمل: اليوم نقف أمام المتحف المصري الكبير، لا لنستحضر الماضي فقط، بل لنؤكد أن مستقبل مصر سيكون – كما كان تاريخها دائمًا – مصدر فخر وإلهام للعالم أجمع.

واختتم محمد جبران: الف مبروك لشعب مصر العظيم هذا الحدث التاريخي.

محمد جبران افتتاح المتحف الكبير المتحف المصري الكبير

