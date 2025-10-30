إعلان

استعدادًا للافتتاح.. قناع توت عنخ آمون يُضئ سماء الأهرامات- صور


كتب- محمد أبو بكر:

03:54 ص 30/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    FB_IMG_1761782706178
  • عرض 8 صورة
    قناع توت عنخ آمون
  • عرض 8 صورة
    قناع توت عنخ آمون
  • عرض 8 صورة
    قناع توت عنخ آمون
  • عرض 8 صورة
    قناع توت عنخ آمون
  • عرض 8 صورة
    قناع توت عنخ آمون
  • عرض 8 صورة
    قناع توت عنخ آمون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تتجه أنظار العالم إلى الجيزة، إذ لم يتبق سوى يومين على افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُنتظر أن يكون حدثًا عالميًا يجمع بين عبق الحضارة المصرية القديمة وروعة الحاضر في مشهد بصري مبهر عند سفح الأهرامات.

تجرى الآن "بروفات" مكثفة استعدادا لحفل الافتتاح، حيث قناع توت عنخ آمون يضئ سماء الأهرامات.

ومن المنتظر أن يعيش الزوار تجربة بصرية وسمعية فريدة من نوعها، خلال افتتاح المتحف المصري الكبير.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قناع توت عنخ آمون توت عنخ أمون حضور حفل الافتتاح لكبار الزوار افتتاح المتحف المصري غلق الطرق لاحتفالية المتحف المصري الكبير النجوم بالذكاء الاصطناعي داخل المتحف بيع تذاكر افتتاح المتحف الكبير شائعات متعلقة بالمتحف الكبير المتحف تماثيل المتحف أصنام يجب هدمها حقيقة غلق الطرق لاحتفالية المتحف المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

تأكيدا لمصراوي.. الداخلية تنفي غلق طرق أو محاور بمحيط المتحف الكبير
هل يستطيع الأهلي التعاقد مع محمد صلاح ؟ .. سيد عبد الحفيظ يرد
معلومات الوزراء: عرض مقتنيات توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في المتحف الكبير
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
- الأونروا ترد عبر مصراوي على اتهام وزير الخارجية الأمريكي بالانتماء لحماس