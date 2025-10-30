استعدادًا للافتتاح.. قناع توت عنخ آمون يُضئ سماء الأهرامات- صور

تتجه أنظار العالم إلى الجيزة، إذ لم يتبق سوى يومين على افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُنتظر أن يكون حدثًا عالميًا يجمع بين عبق الحضارة المصرية القديمة وروعة الحاضر في مشهد بصري مبهر عند سفح الأهرامات.

تجرى الآن "بروفات" مكثفة استعدادا لحفل الافتتاح، حيث قناع توت عنخ آمون يضئ سماء الأهرامات.

ومن المنتظر أن يعيش الزوار تجربة بصرية وسمعية فريدة من نوعها، خلال افتتاح المتحف المصري الكبير.