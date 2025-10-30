استعدادًا للافتتاح.. قناع توت عنخ آمون يُضئ سماء الأهرامات- صور
كتب- محمد أبو بكر:
03:54 ص 30/10/2025
تتجه أنظار العالم إلى الجيزة، إذ لم يتبق سوى يومين على افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُنتظر أن يكون حدثًا عالميًا يجمع بين عبق الحضارة المصرية القديمة وروعة الحاضر في مشهد بصري مبهر عند سفح الأهرامات.
تجرى الآن "بروفات" مكثفة استعدادا لحفل الافتتاح، حيث قناع توت عنخ آمون يضئ سماء الأهرامات.
ومن المنتظر أن يعيش الزوار تجربة بصرية وسمعية فريدة من نوعها، خلال افتتاح المتحف المصري الكبير.
قناع توت عنخ آمون توت عنخ أمون حضور حفل الافتتاح لكبار الزوار افتتاح المتحف المصري غلق الطرق لاحتفالية المتحف المصري الكبير النجوم بالذكاء الاصطناعي داخل المتحف بيع تذاكر افتتاح المتحف الكبير شائعات متعلقة بالمتحف الكبير المتحف تماثيل المتحف أصنام يجب هدمها حقيقة غلق الطرق لاحتفالية المتحف المصري