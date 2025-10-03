عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة منظومة تطهير المجاري المائية وأعمال التطوير الجارية عليها، مؤكدًا أن الوزارة تواصل جهودها المكثفة للحفاظ على كفاءة نهر النيل والترع والمصارف.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير ما تم تنفيذه من إجراءات لتطهير مجرى النيل والترع والمصارف من الحشائش وورد النيل والمخلفات، موضحًا أن هذه الخطوات ساهمت بشكل كبير في تحسين حالة المجاري المائية والحد من انتشار الحشائش.

وأكد سويلم أن الوزارة تعمل على تعزيز الاعتماد على التقنيات الحديثة والتطبيقات الرقمية في إدارة المنظومة المائية، حيث تم إنشاء منظومة رقمية تضم بيانات العقود وأوامر التطهيرات منذ عام 2022/2023 وحتى العام الحالي.

كما شملت المنظومة إعداد نظام لتقييم أداء إدارات الري والصرف والمقاولين المنفذين، مع اتخاذ إجراءات فورية ضد المقصرين، تصل إلى سحب الأعمال منهم وتنفيذها على نفقتهم.

وأشار الوزير إلى أن منظومة رصد أعمال التطهيرات طُبقت بشكل تجريبي على ترع الإسماعيلية والسويس والمنايف، وتمت مقارنة النتائج الميدانية بصور الأقمار الصناعية في 84 موقعًا، حيث أظهرت النتائج تطابقًا كاملًا، ما يعزز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح أن الوزارة تستخدم تطبيقًا على منصة Google Earth Engine لمتابعة انتشار ورد النيل والحشائش في نهر النيل وفروعه والترع الرئيسية بشكل دوري عبر صور الأقمار الصناعية، بما يضمن سرعة التدخل للتعامل مع أي تجمعات جديدة.

ونظمت الوزارة، في إطار الاستفادة الاقتصادية من ورد النيل، 20 ورشة عمل بمشاركة 638 متدربًا من روابط مستخدمي المياه وسيدات المجتمع المدني، لتعليمهم طرق تجميع وتجفيف ورد النيل وتحويله إلى مشغولات يدوية ذات قيمة اقتصادية.

كما أوضح الوزير أن هناك دراسة جارية لتنفيذ منظومة متكاملة من الصاولات عند مصبات المصارف ومآخذ الترع ومحطات الرفع على مجرى النيل والترع، بهدف الحد من انتشار الحشائش المائية وتسهيل عمليات جمع ورد النيل والمخلفات من المجاري المائية.