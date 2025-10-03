اللواء سمير فرج ينشر صورة له من مسجد السيدة نفسية بعد صلاة الجمعة

كتب- محمد أبو بكر:

نشر اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، صورة له بعد أداء صلاة الجمعة من داخل مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها.

وعلق "فرج"، عبر صفحته على "فيس بوك"، الجمعة: "في يوم الجمعة وفي رحاب مسجد السيدة نفيسة حيث تهدي النفوس ويتقبل الدعوات".

ويُعد المسجد من أبرز المساجد التاريخية في القاهرة، ويحرص الكثير من المواطنين والزوار على أدائها فيه، لما له من مكانة روحية وتاريخية كبيرة.

