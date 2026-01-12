"الري" تواصل أعمال تطهير وتجريف ترعتَي السويس والإسماعيلية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة حالة الري بزمام ترعة السويس وإجراءات تطوير منظومة الري بترعة الإسماعيلية وفروعها .

واستعرض المجتمعون الموقف المائي بزمام ترعة السويس، وموقف أعمال التطهيرات على الترعة وفروعها، والأعمال التي تم تنفيذها أو جار تنفيذها؛ لتحسين منظومة المياه بترعتَي الإسماعيلية والسويس، وموقف تركيب عدادات على محطات المياه على ترعة السويس، وأعمال التليمتري التي تم تنفيذها أو جار تنفيذها على الترعة، وأعمال تطوير المساقي على الترعة والتحكم بمصبات نهاية المساقي، وموقف التعديات الواقعة على الترعة وما تتخذه أجهزة الوزارة من إجراءات تجاهها بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة والمحليات والأجهزة الأمنية .

وتجرى أعمال تطهيرات ترعة السويس، وتجريف المسافة من الفم وحتى كيلو ٥٠.٠٠، وطرح أعمال تجريف المسافة من كيلو ٥٠.٠٠ وحتى النهاية، كما يجري تنفيذ أعمال حماية لجسور ترعة السويس من كيلو ٥.٠٠ إلى كيلو ١١.٠٠ بأطوال ١٣٠٠ متر بمواقع متفرقة، وبطول ٣٠٠ متر عند كيلو ٢.٠٠، وتأهيل ترعة السويس بطول ٥٠٠ متر من كوبري كيلو ٨٨.٤٥٠ بإنشاء حوائط دبش وخرسانة، كما تجري تعلية جسور ترعة المنايف، وتجريف وحماية ترعة الإسماعيلية التي تغذي ترعة السويس في المسافة من كيلو ٧٧٠٠ وحتى كيلو ١٠٤.٠٠، كما تم رصد تجمعات ورد النيل بترعتَي السويس والمنايف عن طريق الأقمار الصناعية ورفعها من الترعتَين، كما يجري الترتيب لإطلاق زريعة لأسماك المبروك كإحدى أدوات مقاومة الحشائش بالترعة .

ويجري إحلال وتجديد وصيانة البوابات الواقعة على ترعة السويس في المسافة من كيلو ١٦ وحتى كيلو ٥٠، وتركيب عداد على محطة شرب السويس بعد معايرته بمعرفة معهد بحوث الميكانيكا والكهرباء، وتركيب (٣) عدادات على مآخذ محطات مياه الشركات الصناعية، والتي تم معايرتها بمعرفة معهد بحوث الهيدروليكا، وتركيب (١٨) مقياس تليمتري لرصد المناسيب على ترعة السويس وفروعها، وجار الإعداد لتركيب (٩) مقياس تليمتري آخر قريبًا .

وتم إغلاق ٢٢٠ مصب نهاية لمساقي مخالفة على مصرف الملاريا، وعقد (١١) ندوة توعوية بمعرفة إدارات التوجيه المائي لتشجيع المزارعين على استخدام الري الحديث بالأراضي الرملية وتطهير المساقي الخصوصية والتعاون بين المزارعين سويًّا في حل أي تحديات بزمام المسقى .

ويجري تنفيذ دراسة لتحسين إدارة المياه في المسافة من الفم وحتى كيلو ١٦، تتضمن حساب الزمام الفعلي، والتركيب المحصولي، والاستهلاك المائي عن طريق الاستشعار عن بعد، ومراجعة أسلوب الري الحقلي وكفاءة الري، وتحديد مصادر الري اللازمة لكل زمام .

وتجري دراسة أخرى عن الإجراءات المطلوبة لحماية جسور ترعة السويس في المسافة من الفم وحتى كيلو ١٦، تتضمن تقييم الوضع الحالي وتحديد الحلول الهندسية المناسبة للتعامل مع أي رشح يحدث في هذه المسافة .

وأكد سويلم قيام الوزارة بتطوير المنظومة المائية بترعة السويس؛ لضمان استيفاء الاحتياجات المائية للزمامات الزراعية الواقعة على الترعة وتوفير احتياجات مياه الشرب لمدينة السويس الواقعة بنهاية الترعة وتوفير احتياجات المنشآت الصناعية .

وأشار الوزير إلى قيام الوزارة بتنفيذ أعمال تطهيرات وتكريك لترعة السويس بشكل دائم، ومتابعة الالتزام بتطبيق المناوبات على الترع الآخذة من ترعة السويس، والتنسيق الدائم مع مزارع جهاز مستقبل مصر في زمام ترعة السويس، والقيام بعمل حصر على الطبيعة للمآخذ والفتحات المخالفة وإزالتها بالتنسيق مع أجهزة المحافظة، وإغلاق نهايات المساقي الخصوصية على المصارف الزراعية، ومتابعة الأراضي الرملية التي تروي بالغمر بالمخالفة وعمل محاضر مخالفة وتبديد مياه لها، مع تحقيق المناسيب المطلوبة أمام مأخذ محطة مياه شرب السويس، والتي يتم قياسها باستخدام منظومة التليمتري التابعة للوزارة، مع تطهير شبك الأعشاب الواقع أمام مأخذ المحطة بشكل دائم .