غدًا.. الاحتفال بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يحتفل محب آل البيت وأتباع الطرق الصوفية، غدا، بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب الكبرى رضي الله عنها بنت الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومن المقرر، أن يشهد محيط مسجد السيدة زينب رضي الله عنها توافد الآلاف من محبيها، على الساحة المحيطة بالمسجد، لإقامة حلقات الذكر والمديح وقراءة التواشيح إلى جانب «بيت الخدمة الصوفية» لتقديم الأطعمة لضيافة الزوار.

ومولد السيدة زينب هو تراث ديني وشعبي على مر العصور والاجيال فهو يعد في جوهره احتفالا بتمكين المرأة في الإسلام .

ويتم الاحتفال بمولدها يوم الثلاثاء الأخير من شهر رجب ويحتفل محبي آل البيت، وأتباع الطرق الصوفية، من جميع الانحاء بمولد السيدة زينب رضي الله عنها، حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بمسجدها بالسيدة زينب.

ووصلت السيدة زينب إلى مصر في شعبان عام 61 هجرية، وخرج لاستقبالها جموع المسلمين وعلى رأسهم والي مصر الأموي مسلمة بن مخلد الأنصاري.

