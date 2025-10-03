الجيزة: دراسة 69 طلباً لدعم شباب الخريجين بمحلات وقروض تمويلية

ترأس المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماع مجلس إدارة جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة لمتابعة أنشطة الجهاز وبحث سبل تعظيم الاستفادة من إمكاناته في خدمة شباب الخريجين.

جاء ذلك بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ، والسيد محمد نور الدين السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، وعلاء أبو زيد رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب، إلى جانب الجهات المعنية.

وتم خلال الاجتماع البت في الطلبات المقدمة من شباب الخريجين للحصول على محلات أو قروض، حيث بلغ عدد الطلبات التي تمت دراستها 69 طلباً، بهدف دعم الشباب وتمكينهم من العمل والإنتاج.

واستعرض المجلس الموقف الحالي لعدد من أسواق شباب الخريجين التابعة للجهاز، ومن بينها، سوق النادي السويسري بمنطقة الكيت كات: يضم 27 محلاً، منها 14 مستغلة، وسوق ماتوسيان أسفل كوبري فيصل: يضم 20 محل مستغل، ومجمع ورش المنيب: يضم 56 ورشة حرفية.

وكلف المحافظ الجهاز بـتحسين ورفع كفاءة الحالة الإنشائية لبعض الأسواق والعمل على استغلال المحلات غير المستغلة وطرحها أمام الشباب لتوفير فرص عمل جديدة.

كما وجه بضرورة تكثيف عقد الملتقيات التوظيفية داخل المحافظة بما يتيح فرص عمل متنوعة للشباب ويلبي احتياجات سوق العمل.

وأكد المحافظ أن جهاز رعاية وتشغيل الشباب يمثل أحد الأذرع التنفيذية المهمة للمحافظة في خلق فرص عمل حقيقية، مشدداً على متابعة الموقف التنفيذي للأسواق والأنشطة بصفة دورية لضمان سرعة تذليل العقبات وتحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات بما يخدم شباب الجيزة ويحقق المصلحة العامة.

وناقش اللقاء مقترحات بشأن إجراء توسعات وضم عدد من الأسواق القائمة، إلى جانب بحث سبل تحقيق الاستغلال الأمثل لسوق فيصل بما يضمن تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

وأشار محافظ الجيزة إلى اهتمام المحافظة الكبير بدعم شباب الخريجين وتوفير منافذ ملائمة لهم للعمل والإنتاج، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات الدولة بالاهتمام بالشباب باعتبارهم عماد المستقبل وركيزة أساسية للتنمية.

