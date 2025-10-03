الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ليلًا.. وصقيع بهذه المناطق

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تشهد تغيرًا ملحوظًا مع منتصف الأسبوع المقبل، حيث تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي خلال ساعات الليل، مؤكدة أن الأجواء لن تعود إلى الارتفاع مجددًا ليلًا خلال الفترة المقبلة.

وأضافت "غانم"، في تصريحات لمصراوي، أن المدن والمناطق الحدودية سيكون بها برودة وصقيع مبكر، على أن يمتد هذا التأثير تدريجيًا إلى باقي المناطق، في مؤشر واضح على دخول الأجواء الخريفية بقوة.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تسود الأيام المقبلة، طقس خريفي معتدل في الصباح الباكر، يميل إلى الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما تنخفض الحرارة ليلًا لتصبح الأجواء معتدلة نسبيًا.

وأشارت إلى أن ساعات الصباح الباكر (من الرابعة حتى الثامنة صباحًا) ستشهد تكون شبورة مائية على عدد من الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، إضافة إلى مناطق وسط سيناء وشمال الصعيد.

اقرأ أيضًا:

وزير الزراعة: وقف صرف الأسمدة لهذه الفئات

أجواء خريفية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

تعزيز أمن الإمدادات.. وزير الكهرباء يكشف تفاصيل الربط مع اليونان

سد النهضة| متى تنتهي فيضانات السودان؟.. خبير يكشف التفاصيل