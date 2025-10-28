إعلان

زاهي حواس: المتحف المصري الكبير يضم كنوز توت عنخ آمون كاملة

كتب : داليا الظنيني

07:22 م 28/10/2025

الدكتور زاهي حواس

كتبت -داليا الظنيني:
أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، أن افتتاح المتحف المصري الكبير السبت المقبل يشكل "حدثًا عالميًا فريدًا من نوعه".

ووصف حواس المتحف بأنه الأكبر على مستوى العالم، لافتًا إلى أنه سيحتوي لأول مرة على مجموعة الملك الذهبي توت عنخ آمون كاملة.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على قناة DMC، أوضح حواس أن المتحف يتجاوز كونه مجرد مكان لعرض الآثار، فهو مؤسسة ثقافية وتعليمية متكاملة تجمع بين المعرفة والعلم.

وأشار إلى أن المتحف يضم أحدث معامل الترميم المجهزة بـأحدث التقنيات العالمية، مما يتيح ترميم وعرض القطع الأثرية بأسلوب غير مسبوق، مؤكدا أن المشروع يجسد التزام الدولة المصرية بأعلى معايير الجودة والاستدامة، ويبرز دورها الريادي في حماية التراث الحضاري الإنساني وتقديمه للعالم بأبهى صورة.

وسلط حواس الضوء على الأهمية العالمية لحفل الافتتاح، مشيرًا إلى أنه سيحظى بتغطية إعلامية واسعة، بمشاركة أكثر من 500 محطة تلفزيونية، وحضورًا رفيع المستوى، حيث من المتوقع مشاركة نحو 60 رئيس دولة وملكًا ورئيس حكومة، مما يؤكد المكانة الاستثنائية للمتحف على خريطة الثقافة والتراث العالمي.

