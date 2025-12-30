4000 فستان فرح| بالصور.. حصاد شهر ديسمبر من مبادرات جمعية الأورمان

أعلنت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، نجاحها خلال شهر ديسمبر في تنظيم معارض جديدة بهدف توزيع فساتين الزفاف لدعم زواج عدد (4000) عروسة يتيمة بمحافظات الجمهورية المختلفة، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.



وشملت الخطة، حسب بيان الجمعية، ما يلي:

في محافظة الغربية تم دعم زواج العرائس بقرى الجابرية والعامرية والمعتمدية وكفر العبايدة بمركز المحلة الكبرى.

وفي محافظة المنوفية شمل الدعم قرى العراقية وعزبة الجهة وعزبة الحلفاية وعزبة سيدي صالح وعزبة الكوم الأخضر وكفر عشما وزاوية الناعورة وأبو كلس بمركز الشهداء، وقرى دبرك والعمرة وعزبة أبو عدس وعزبة المعداوي بمركز منوف، وقرية شبراباص بمركز شبين.

وفي محافظة كفر الشيخ شمل الدعم قرى إسحاقة وعزبة الشرقي وقراجة والمرابعين وعزبة لين والقنطرة البيضاء بمركز كفر الشيخ.

وفي محافظة الدقهلية تم دعم زواج العرائس بقرى الغرافة وشنشا وميت العامل وشنفاش وميت أبو الحسين بمركز أجا، وقريتي طماي وطماي الزهايرة بمركز السنبلاوين.



وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم المعارض جاء تأكيدًا على الاهتمام بهذه الشريحة، فضلًا عن التأكيد لهم أنهم ليسوا وحدهم وأننا جميعًا خلفهم ندعمهم ونساعدهم حتى بناء بيت الزوجية، موضحًا أن دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري إنساني أطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن، ومستمرة فيه، لما له من أهمية كبيرة في دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات في بناء حياة جديدة، ويتم اختيار الفتيات وَفق عدة اشتراطات أهمها أن يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميداني تجريه الأورمان لها.

وأضاف شعبان أن فرق عمل الأورمان المنتشرة في محافظات الجمهورية نجحت في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب المحافظات؛ وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا وأنها سوف تستثمر قاعدة البيانات هذه في دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها.

جدير بالذكر أن جمعية الأورمان منذ إطلاقها مشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات أسهمت في زواج عدد (20231) فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، واستمرت في هذا النشاط حتى الآن دون انقطاع وأكبر احتفالات الزفاف الجماعي، ويتم اختيار الفتيات وَفق عدة اشتراطات أهمها أن يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميداني تجريه الأورمان لها.