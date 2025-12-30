رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة

كتب-محمد سامي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة، عقب افتتاحه صباح اليوم، بحضور عدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة.

وبحسب بيان، بدأت الجولة بتفقد الطابق الأرضي الذي يضم قاعات التدريس، حيث استمع رئيس الوزراء لشرح حول إحدى التجارب العملية لطلاب الفرقة الرابعة بكلية الطب، ثم تفقد قسم علاج حالات اليوم الواحد، وغرفة العلاج الكيماوي، وغرفة الغسيل الكلوي، وغرفة المناظير، وقسم الأشعة، الذي يضم أجهزة الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، فضلًا عن قسم الطوارئ، وغرفة الكشف الأولي، وغرفة الإجراءات الجراحية البسيطة، وقسم الملاحظات.

وخلال تفقده إحدى غرف الكشف، اطمأن رئيس الوزراء على حالة أحد المرضى، الذي أشاد بمستوى الرعاية الصحية والخدمات المقدمة داخل المستشفى.

كما شملت الجولة تفقد الطابق الأول الذي يضم غرف إقامة المرضى، حيث اطلع على نموذج للجناح التعليمي وآخر للقسم الاقتصادي، ثم انتقل إلى الطابق الثاني، الذي يضم غرف العمليات الجراحية، وقسم الإفاقة، إلى جانب تفقد قسم الرعاية المركزة ووحدة رعاية القلب.

وقبل مغادرته، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لجميع القائمين على تنفيذ هذا الصرح الطبي التعليمي، مؤكدًا أنه يمثل إضافة مهمة لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، ومشددًا على الدور الحيوي للقطاع الخاص في دعم قطاع الصحة، الذي يحظى بأولوية ضمن أجندة الدولة، إلى جانب قطاع التعليم، في إطار جهود الحكومة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشارك في الجولة كل من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس أمناء جامعة الجيزة الجديدة، والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس المجلس الاستشاري للجامعة، والسيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية وعضو مجلس الأمناء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلى جانب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور أحمد سامح فريد وزير الصحة الأسبق ورئيس جامعة الجيزة الجديدة، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، وعدد من رؤساء الجامعات ووزراء الصحة السابقين وقيادات الجامعة وكلية الطب.