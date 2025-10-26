صور.. محافظ القاهرة يوجه بزيادة المسطحات الخضراء في ميدان رمسيس



تفقد د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، المنطقة المحيطة بميدان رمسيس لمتابعة أعمال تخطيطه وإعادة الانضباط للمنطقة، وتنظيم حركة المشاة، ومنع تواجد الميكروباص بالميدان.



رافق محافظ القاهرة، في جولته، اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة.



وتابع محافظ القاهرة، نسب أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء، واستعواض التالف منها.



وأكد محافظ القاهرة، أنه سيتم عمل حملات يومية لحين إعادة الانضباط للمنطقة.



وشدد على الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى والحفاظ على الشكل الحضاري للمكان، مع عمل صيانة لإشارات المرور، وأعمدة الإنارة، والأسوار الحديدية، وزيادة المسطحات الخضراء في الميدان.



