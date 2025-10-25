أعلن الدكتور محمد ربيع ناصر، رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، اعتذاره رسميًا عن خوض انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر عن حزب الجبهة.

وقال "ناصر"، في بيان اليوم السبت: "انطلاقًا من إيماني العميق بالمسؤولية الوطنية، وتقديري لحجم الثقة الغالية التي أولاها لي أبناء محافظة الدقهلية الكرام، أتقدم بخالص التقدير والاحترام إلى جميع المواطنين، لأعلن اعتذاري عن الاستمرار في سباق الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك نظرًا لظروف عملي الحالية وارتباطي بعدد من المشروعات العائلية المهمة التي تتطلب تفرغي التام في هذه المرحلة".

وأضاف: "لقد سعيت جاهدًا لتحقيق التوازن بين واجبي المهني والوطني، وكنت حريصًا على الاستمرار في هذه التجربة لخدمة أبناء دائرتي ووطني الغالي، إلا أنني وجدت أن من الأفضل أن أقدّم اعتذاري حفاظًا على التزاماتي ومسئولياتي الحالية"، مؤكدًا أن خدمة الوطن لا تتوقف على موقع أو منصب، بل هي واجب دائم في كل موقع مسؤولية.

وأعرب عن خالص اعتزازه وتقديره لقيادات وأعضاء حزب الجبهة الوطنية، لما يحملونه من قيم وطنية صادقة وإخلاص حقيقي في العمل العام، متمنيًا للحزب وقيادته دوام النجاح والتوفيق في خدمة الوطن والمواطن.

كما وجّه خالص الشكر والتقدير إلى جميع الأصدقاء والأهالي في مراكز محافظة الدقهلية بصفة عامة، وبالأخص في دائرة طلخا ونبروه وقريته دميرة، على دعمهم وثقتهم ومساندتهم الصادقة، التي يعتز ويفتخر بها دائمًا، مؤكدًا أنه سيظل على العهد، قريبًا منهم، ومدافعًا عن قضاياهم، وساعيًا بكل ما يملك لخدمتهم وخدمة الوطن.

ويأتي هذا القرار في ظل ما تشهده مصر من نهضة شاملة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يقود مسيرة التنمية والبناء بحكمة واقتدار، واضعًا نصب عينيه مصلحة الوطن والمواطن، لترسيخ أسس الجمهورية الجديدة القائمة على العمل الجاد والإنجاز والتكاتف من أجل مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.

واختتم الدكتور محمد ربيع بيانه قائلًا: "أجدد العهد على الاستمرار في دعم كل جهد وطني صادق يسعى لبناء الدولة المصرية الحديثة، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية، ويديم عليها الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

اقرأ أيضًا:

اقتربت أيام المغفرة.. تعرف على موعد شهر رمضان 2026





رقم قياسي وشهادات ISO.. المتحف المصري الكبير تقنيات ذكية وتشغيل مستدام





أجواء خريفية وسحب منخفضة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة





وزير الري: حان الوقت لمواجهة التعديات على أراضي النيل



