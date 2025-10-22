كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت "تحركات استباقية" قبل إعلان زيادة أسعار الوقود، وذلك بهدف احتواء تأثيرها على الأسواق وضمان عدم حدوث زيادات غير مبررة في أسعار السلع.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" ، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا تنسيقيًا سابقًا مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، وأسفر هذا اللقاء عن التوافق على عدم رفع أسعار السلع الأساسية في ظل التغيرات المرتقبة.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن جهود الضبط تشمل تنسيقًا مستمرًا مع المحافظين لضمان توافر السلع في جميع الأسواق ومنع أي ارتفاعات سعرية غير مبررة، كما شدد على تكثيف الرقابة على الأسواق والتعامل الفوري والحاسم مع أي تجاوزات سعرية.

وأكد الحمصاني أن الحكومة تنسق مع منافذ البيع المختلفة وتعمل ضمن "نظام السوق الموحد" لضبط الأسعار، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تخرج من حيز الخطط إلى "التنفيذ الفعلي على أرض الواقع".

وفي سياق متصل، ربط الحمصاني بين استقرار الأسعار والمصلحة الاقتصادية العليا، موضحًا أن هناك مصلحة مشتركة تجمع الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين في استقرار الأسعار.

وذكر أن ضبط أسعار السلع الغذائية يساهم في "استمرار تراجع معدلات التضخم"، الأمر الذي يمهد الطريق أمام البنك المركزي لمواصلة خفض أسعار الفائدة، ما يعود بفوائد اقتصادية على الشركات والمواطنين على حد سواء.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي: أوروبا لم تتأثر بتداعيات الهجرة غير الشرعية بفضل جهود مصر

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء.. ويعلق على القمة الأوروبية المصرية

مد التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر.. وتوجيهات عاجلة للمحافظات