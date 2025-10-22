"التضامن" تكشف تفاصيل حج الجمعيات الأهلية 2026

كشف الدكتور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، عن الشروط والضوابط الخاصة بالتقدم لأداء فريضة الحج من خلال الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى مستويات الأسعار المقررة للموسم القادم.

وأكد عبد الموجود، خلال مداخلة هاتفية أجراها يوم الأربعاء في برنامج "البيت" على قناة الناس، أن باب التقديم مفتوح لأعضاء الجمعيات الأهلية المسجلين في كافة محافظات الجمهورية، مع وضع شرطين رئيسيين يتعلقان بالجمعية نفسها، وهما:أن تكون الجمعية مقيدة ومسجلة قبل تاريخ 1 يوليو 2025، ألا تكون الجمعية خاضعة لأي جزاءات أو عقوبات قضائية.

وأوضح الوكيل الدائم، فيما يخص المتقدمين، أن الحد الأدنى لسن المتقدم هو 21 عامًا، بينما يُسمح للمرافقين بأن يكونوا من سن 18 عامًا.

وشدد على إلزامية اصطحاب مرافق لـكبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 75 عامًا.

وفى سياق متصل أعلنت الوزارة عن تنفيذ ثلاثة مستويات من برامج الحج، مؤكدة أن جميع الفنادق المتعاقد عليها تقع في المنطقة المركزية بالمدينتين المقدستين، وتتضمن تجهيزات كاملة لكبار السن وذوي الهمم.

وأشار عبد الموجود إلى أن الأسعار لن تشهد اختلافاً كبيراً عن العام الماضي، حيث تتراوح التكلفة (بخلاف تذاكر الطيران) على النحو التالي:المستوى الأول (فاخر) | 395 ألف جنيه | فنادق خمس نجوم قريبة من الحرم.

وأكمل: المستوى الثاني (مميز) حيث وصلت التكلفة ل 268 ألف جنيه، فنادق 3 إلى 4 نجوم، بحد أقصى 750 مترًا من الحرم،مبينا أن المستوى الاقتصادي يصل ل 240 ألف جنيه فنادق 3 نجوم، بحد أقصى 1500 متر عن الحرم.

وتابع: سيتم تخصيص نسبة مستقلة لهم في القرعة بعد انتهاء فترة التقديم، مع منحهم الأفضلية لضمان أدائهم للفريضة في ظروف ميسرة.

وذكر أن فكرة تقسيط تكلفة الحج غير متاحة حالياً، وذلك بسبب التزام الوزارة بسداد قيمة التعاقدات والخدمات مقدماً وفي مواعيد محددة تفرضها السلطات السعودية.

وتابع: من المقرر أن تُجرى القرعة الإلكترونية فور غلق باب التقديم مباشرة، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، لضمان الشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين.

