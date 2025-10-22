قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان هناك اجتماع لمجلس المحافظين، وتحدثت عن تكليفهم بمتابعة الأسواق وأسعار السلع والخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين، وضرورة أن لا تكون الزيادات الخاصة في الوقود مبررًا لزيادات دون وجه حق، ووجهت المحافظين بالاجتماع مع الغرف التجارية في كل المحافظات؛ لمتابعة الأسواق وأسعار السلع.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء: نحن على مشارف فصل الشتاء، ومتوقع أن يبدأ موسم الأمطار، وكان هناك توجيه بالاستنفار والاستعداد، والتأكد من جميع الاستعدادات، تلافيًا لأية خسائر.

وتابع رئيس الوزراء: أيضًا الاستعداد للانتخابات، فالدولة تقف على الحياد، دورنا تيسير وتنظيم العملية الانتخابية وضمان أن ينزل المواطن ويمارس حقوقه في الإدلاء بصوته، وتكلمت معهم على تنظيم حملات المرشحين بحيادية، عشان الكل يعرض برنامجه في منتهى الشفافية، وأن المواطن له الحق في النهاية في الاختيار.