فرقتا كفر الشيخ والعريش تتألقان في ليالي مهرجان أسوان- صور

شهدت محافظة أسوان ليلة فنية مبهجة، ضمن فعاليات مهرجان أسوان "تعامد الشمس"، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، احتفالا بظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل، والتي تستمر فعالياته حتى الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري.

وعلى مسرح قصر ثقافة كوم أمبو، أبهرت فرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية الحضور بعروضها التي حملت بصمة فنية متميزة من تصميم الفنان إبراهيم عبد المقصود، وسط تفاعل جماهيري كبير. وتنوعت فقرات العرض بين الغزل الفلاحي، الحضرة، غناوي الفرح، التنورة، عرب الحامول، وأفراح النوبة، إلى جانب لوحات استعراضية بمصاحبة النغمات الصعيدية.

وفي بيت ثقافة كلابشة، أبدعت فرقة العريش للفنون الشعبية بقيادة الفنان سامح الكاشف في تقديم لوحات فنية نابعة من البيئة السيناوية، نالت إعجاب الجمهور، منها: رجال سيناء، الفرح العرايشي، والفرح البدوي، بالإضافة إلى فقرة غنائية تراثية أبرزت عادات وتقاليد أبناء سيناء الأصيلة.

وينفذ مهرجان أسوان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ومن خلال الإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة أسوان، ويقام في 11 موقعا ثقافيا وسياحيا في ربوع المحافظة.

ويشهد اليوم الاثنين عروضا متنوعة في الثامنة مساء، حيث تقدم فرقة الأنفوشي فقراتها المستوحاة من الفلكلور السكندري على مسرح فوزي فوزي، وتعرض فرقة ملوي بقصر ثقافة كوم أمبو، وتقدم فرقة سوهاج عروضها بقصر ثقافة الرديسية، ويستقبل مسرح قصر ثقافة كوم أمبو عروض فرقة ملوي، ويشهد قصر ثقافة توشكى عروضا فنية لفرقة بورسعيد، إلى جانب عروض فنية يشهدها قصر ثقافة كركر لفرقتي كفر الشيخ وأسوان، كما يستضيف ميدان المحطة عروض فرقة الأقصر، فيما

تعرض فرقة العريش عرضها الجديد "السمّانة" ببيت ثقافة دهميت.

