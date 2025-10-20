قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددًا من الأنشطة والفعاليات المميزة

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، احتفالية لتكريم أوائل الطلبة من خريجي الجامعات المصرية للعام الدراسي الماضي تقديرًا لتميزهم العلمي وحرصهم على التفوق خلال مختلف المراحل الدراسية، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال الاحتفال، ألقى اللواء هشام حسني حسن، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرًا إلى حرص القوات المسلحة على مشاركة كافة المؤسسات بالدولة في تكريم أبنائها المتميزين بمختلف القطاعات، مثمنًا أهمية تنظيم تلك الفعاليات التي تهدف إلى خلق الدوافع والحافز لبذل المزيد من الجهود وصولًا إلى التميز.

واستمرارًا لتنفيذ استراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء ونشر الوعي الثقافي والوطني لدى شباب مصر من طلبة الجامعات، نظمت قوات الدفاع الشعبي العسكري، ندوتين تثقيفيتين بجامعتي الأزهر وحلوان تم خلالهما إلقاء الضوء على دور الدولة في مختلف القطاعات والتحديات التي تواجه الشباب وأساليب مجابهتها، وتم تكريم عدد من أسر الشهداء وذوي الهمم.

