السيسي: بنعمل حساب للرأي العام.. ولكن

كتب- محمد عمارة:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أي قرار تتخذه الحكومة، يكون واضعا في الاعتبار حسابات الرأي العام، لكن التحدي كبير.

وأضاف السيسي، في كلمته في الندوة التثقيفية، الأحد: النقطة التانية.. قعدنا 10 سنين تقريبا- من 2011 حتى 2021- وكان الأشرار، والله أشرار، لو يعرفوا ربنا ميعملوش كده، بردو ربنا سبحانه وتعالى والجيش والشرطة والشعب المصري، كل بيت النهاردة فيه شهيد وجريح، وأثر الجرح موجود، هو مصري دفع الثمن لأجل.. فيه دول كتير محصلش إنك انت تقول الإرهاب انتهى، ميصحش أجيب أسماء دول، عشرات السنين حاربت ومحصلش، وتاني، الشكر والمنة ليك يا رب، يعني هو كل حاجة هو؟ أه، كل حاجة هو، كل حاجة هو، لأنه بيعينك بالأسباب وتبقى قادر على إنك تمسك بالأسباب في إيديك، ما الدنيا كلها بتشتغل، لكن لما يوفقك ويوفق الأسباب ليك، متنساش ده، وعدت بفضل الله المرحلة الصعبة دي.

وأوضح الرئيس السيسي: حتى الأحداث اللي حصلت في الخمس سنين اللي فاتت، وكورونا والناس قالت هتفضل كده، كالعادة كل مرحلة بتنتهي بيكون فيه مرحلة ثانية ونفس الكلام في الحروب اللي حصلت وحتى في حرب غزة، كان كتير مننا مهموم أوي، الواقع والناس اللي بتتقتل والجرحى، بنحاول بقدر الإمكان نوقف ده ونساعد الناس، لكن الكلمة، الكلمة ممكن تكون نور وتدخل الإنسان الجنة وممكن تبقى نار وتدخل الإنسان النار، الكلمة اللي اتقالت علينا إننا مقومناش بالدور، وكنت أقول هم متصورين إننا نحارب مثلا، يعني مصر اللي فيها 120 مليون ومقدرات الدولة دي نضيعه عشان فكرة أو وجهة نظر موجودة.

وأكمل الرئيس السيسي: شوفوا.. اليوم اللي يحصل فيها اقتتال، الساعة فيها تأخر البلد سنين، في حرب الإرهاب دي في 10 سنين صرفنا 100 مليار جنيه، غير شهداؤنا من الجيش والشرطة والشعب، لما اتقال 450 مليار دولار خسرناهم، دي فترة من 2011 حتى 2013، دي أرقام ضخمة جدا تبعياتها كبيرة، ولازم أسجل هنا وده مش مجاملة كنت دايما أراهن على الناس، عندها قلب وعقل، رغم إن العقل يلاقي الظروف صعبة وقاسية لكن عندهم قلب إن فيه محاولة جادة للخروج من ده، والحرب مش بس بالسلاح، يعني اللي بيحصل ده حرب بنحاول نجتهد عشان نخرج من ده.

وتابع السيسي: كنت متأكد بفضل الله سبحانه وتعالى وكتير يبقى متحسب ويقولك ممكن الناس تزهق من كده ويبقى فيه نقاش كتير في كل مرحلة من الوزراء ومسؤولين آخرين، يعني انتوا مش تعملوا حساب الرأي العام؟! والله بنعمل حساب الرأي العام، أنا بحلف بالله، بس التحدي كبير أوي لكن لا بد بفضل الله نبذل جهد كبير بيكم، يا ناس يا مصريين، بتحملكم، والله أنا ما بجامل.