14 صورة.. أعمال تشطيبات موقف رمسيس متعدد الطوابق

تواصل محافظة القاهرة، أعمال تنفيذ مشروع موقف رمسيس متعدد الطوابق، الذي تنفذه شركة سامكو الوطنية للتشييد، حيث يجرى حاليًا تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تم فتح الموقف بشكل جزئي أمام السيارات، من جهة ميدان رمسيس، بعد نقل عدد من خطوط الميكروباص إليه، تمهيدًا للتشغيل الكامل له بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات بالكامل.

ويقع جراج رمسيس متعدد الطوابق في قلب العاصمة، على مساحة تبلغ 20,500 متر مربع، ويُعد أحد المشروعات الحيوية التي تستهدف تحسين السيولة المرورية في منطقة وسط البلد.

ويضم الجراج عدة طوابق بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 735 مركبة، تشمل مواقف مخصصة لسيارات الركوب الخاصة وحافلات الميكروباص، بما يساهم في تخفيف الزحام وتنظيم حركة المرور في واحدة من أكثر مناطق القاهرة ازدحامًا.

ويأتي تنفيذ المشروع ضمن خطة تطوير منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون، والتي تم إعلانها منطقة إعادة تخطيط بموجب قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية رقم (28) الصادر برئاسة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 31 يناير 2023.

وأصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قرارًا بتنفيذ مخطط إعادة التخطيط للمنطقة وفقًا للحدود والإحداثيات المعتمدة، بما يحقق رؤية شاملة لتطوير مداخل العاصمة وتنظيم حركة النقل والمواصلات وتحسين المشهد الحضري.

