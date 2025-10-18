كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأحد، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقسًا خريفيًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ثم يعود الجو ليصبح معتدلًا في أول الليل ويميل للبرودة في آخره.

وأوضحت الهيئة أن الشبورة المائية تتكوّن في ساعات الصباح الأولى وحتى الثامنة صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، خاصة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع تحذيرات لقائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة.

وأوضحت أن بعض مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء ستشهد ظهور سحب منخفضة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف في الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

وتوقعت الأرصاد، أن حالة الطقس غدًا الأحد ستشهد نشاطًا للرياح على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، تتراوح سرعتها بين 40 و60 كم/س، مما يؤدي إلى اضطراب نسبي في حركة الملاحة البحرية، مع ارتفاع الأمواج ما بين مترين وثلاثة أمتار.

بحسب النشرة، تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى 30 وصغرى 20، بينما تسجل الوجه البحري نفس الدرجات تقريبًا، والسواحل الشمالية الغربية فتشهد حرارة معتدلة بواقع 29 درجة للعظمى و19 للصغرى، في حين تسجل السواحل الشمالية الشرقية 27 للعظمى و20 للصغرى.

وبحسب النشرة، فإن جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فتشهد طقسًا شديد الحرارة نهارًا مع عظمى 33 وصغرى 23، ويستمر ارتفاع الحرارة في شمال الصعيد عند 32 للعظمى و19 للصغرى، بينما تصل إلى ذروتها في جنوب الصعيد بـ37 درجة للعظمى و22 للصغرى.

أشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة يتراوح ارتفاع الموج فيها بين 1.5 إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية معتدلة السرعة، مما يسمح بحركة ملاحية طبيعية.