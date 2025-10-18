التنمية المحلية: 126 شكوى واستفسارًا حول تعريفة المواصلات الجديدة

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا اليوم السبت، من القطاعات المعنية بالوزارة، حول انتظام العمل في مواقف السيارات ومحطات الوقود بمختلف محافظات الجمهورية عقب تحريك أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من صباح أمس الجمعة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، في بيان اليوم، إلى قيام المحافظين ونوابهم والقيادات التنفيذية بجولات ميدانية مكثفة بمختلف المدن والمراكز والأحياء لمتابعة تطورات الوضع للوقوف على مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة وانتظام العمل والحركة لنقل الركاب والالتزام بخطوط السير ومتابعة العمل بمحطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية وبيعها بالسعر الرسمي.

وشددت منال عوض، على ضرورة استمرار المتابعة على أرض الواقع لتطبيق التعريفة الجديدة وتعريف المواطنين بالمحافظات بها عبر الوسائل المتاحة سواء البانرات واللوحات الإرشادية بالمواقف أو الملصقات والاستيكرات على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة، أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بكل محافظة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء في مختلف المحافظات، بالتعامل الفوري مع أي شكاوي أو مخالفات يتم رصدها من المواطنين عبر الخطوط الساخنة ومنظومة الشكاوى في مختلف المحافظات ومبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة، مؤكدة أهمية شعور المواطنين بالتفاعل الإيجابي والسريع من قيادات الإدارة المحلية مع أي مخالفة من السائقين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعدم السماح بأي محاولات لاستغلال الركاب وزيادة التعريفة عما تم إعلانه من المحافظات والتعامل بكل جدية مع الشكاوى بصورة سريعة بما يحقق الانضباط في جميع المواقف.

وفي هذا الصدد، أشارت منال عوض، إلى أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت على مدار أمس الجمعة وحتى ظهر اليوم السبت حوالي 126 شكوى واستفسارًا عبر وسائل التواصل الخاصة بالمبادرة عن الأسعار والتعريفة الجديدة للأجرة بعد زيادتها، وتركزت الشكاوى في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والمنوفية والقليوبية وبني سويف وسوهاج، وعلى الفور تم التواصل مع المحافظات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن تلك الشكاوى.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالمحافظات، ومتابعة شكاوى المواطنين على وسائل التواصل لمبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة وذلك على رقم الواتساب (01200353111)، وموقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" ورقم الخط الساخن: "15330" والبريد الإلكتروني للوزارة: "Info@mld.gov.eg".

اقرأ أيضًا:

أجواء حارة وسحب منخفضة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

أين تُخصص الموارد المادية التي وفرتها الحكومة من زيادة المحروقات؟.. "خطة النواب" توضح

تجربة تفاعلية.. تطورات جديدة بشأن تطوير حديقة الحيوان -(تفاصيل)

اليوم.. الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ