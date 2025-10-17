إعلان

القاهرة ترفع أسعار تذاكر النقل العام والجماعي بزيادات تصل لـ3 جنيهات

كتب : مصراوي

08:39 ص 17/10/2025

أتوبيس نقل عام (أرشيفية)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة - محمد نصار:

أقرت محافظة القاهرة، اليوم الجمعة، زيادة جديدة في تعريفة ركوب أتوبيسات هيئة النقل العام والنقل الجماعي (الميني باص)، وذلك عقب قرار تحريك أسعار البنزين والسولار.

شملت الزيادات أتوبيسات هيئة النقل العام، حيث ارتفعت تذكرة الأتوبيس العادي بقيمة جنيهين لتصل إلى 12 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات، وزادت تذكرة الأتوبيس المكيف بقيمة 3 جنيهات لتصل إلى 23 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا.

وفيما يخص أتوبيسات النقل الجماعي، تقرر زيادة تذكرة الميني باص العادي بقيمة جنيهين لترتفع من 16 إلى 18 جنيهًا، وزادت تذكرة الميني باص المكيف بقيمة 3 جنيهات لتصل إلى 22 جنيهًا بدلًا من 19 جنيهًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار النقل العام زيادة أجرة الأتوبيس تعريفة المواصلات بالقاهرة أسعار الميني باص زيادات البنزين والسولار

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

رسميًا.. البترول تعلن ارتفاع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار
خلال ساعات.. زيادة جديدة في أسعار البنزين
مهرجان الجونة السينمائي 2025.. حكايات النجوم وكواليس السجادة الحمراء ولقاءات حصرية (تغطية خاصة)