القاهرة ترفع أسعار تذاكر النقل العام والجماعي بزيادات تصل لـ3 جنيهات

القاهرة - محمد نصار:

أقرت محافظة القاهرة، اليوم الجمعة، زيادة جديدة في تعريفة ركوب أتوبيسات هيئة النقل العام والنقل الجماعي (الميني باص)، وذلك عقب قرار تحريك أسعار البنزين والسولار.

شملت الزيادات أتوبيسات هيئة النقل العام، حيث ارتفعت تذكرة الأتوبيس العادي بقيمة جنيهين لتصل إلى 12 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات، وزادت تذكرة الأتوبيس المكيف بقيمة 3 جنيهات لتصل إلى 23 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا.

وفيما يخص أتوبيسات النقل الجماعي، تقرر زيادة تذكرة الميني باص العادي بقيمة جنيهين لترتفع من 16 إلى 18 جنيهًا، وزادت تذكرة الميني باص المكيف بقيمة 3 جنيهات لتصل إلى 22 جنيهًا بدلًا من 19 جنيهًا.