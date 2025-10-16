الزراعة" تُحدّث بيانات الوضع الوبائي لمصر في الصحة الحيوانية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نجاح الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تحديث ونشر التقرير النصف سنوي الأول لعام 2025 على قاعدة بيانات المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) عبر نظامها الإلكتروني (WAHIS)، وذلك بعد مراجعته واعتماده من المنظمة دون أي ملاحظات.

وأوضح الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تعزيز كفاءة منظومة الرصد والتقصي البيطري، وتكثيف الإجراءات الوقائية لحماية الثروة الحيوانية والحفاظ على سلامتها.

وأضاف "الأقنص"، أن التقرير تضمن أحدث البيانات حول الوضع الوبائي لأمراض الثروة الحيوانية في مصر والإجراءات الوقائية المتخذة للتصدي لها، مشيرًا إلى أن اعتماد المنظمة العالمية للتقرير دون ملاحظات يعكس دقة وكفاءة منظومة الرصد البيطري على مستوى الجمهورية.

وأكد رئيس الهيئة، أن هناك متابعة مستمرة وتكليفات دورية من وزير الزراعة لتحديث البيانات بانتظام بما يتوافق مع متطلبات المنظمة العالمية لصحة الحيوان، موضحًا أن ذلك يعزز الثقة الدولية في الوضع الصحي للحيوانات في مصر، ويدعم حركة التجارة الدولية للثروة الحيوانية ومنتجاتها، فضلًا عن مساهمته في استيفاء اشتراطات المنظمة الخاصة بملفات الخلو من الأمراض الوبائية المعترف بها دوليًا.

واختتم "الأقنص"، بالتأكيد على التزام الهيئة بإعداد التقارير الدولية الدورية كجزء من منظومة متكاملة تهدف إلى الحفاظ على صحة الحيوان وحماية الإنسان وتعزيز الأمن الغذائي في إطار منظومة الصحة الواحدة.

