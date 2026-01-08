بعد إعلان عادل حقي وفاتها.. من هي ساندرا حقي؟
كتب : مصطفى حمزة
رحلت عن عالمنا المغنية ساندرا حقي، ابنة شقيق المؤلف والموزع الموسيقي عادل حقي، اليوم الخميس.
وأعلن عادل حقي، عن الوفاة عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "رحلت صغيرتي ساندرا، رأيتها تولد وتكبر وتصبح مغنية وملحنة موهوبة فائقة، تتبع خطواتي وتوجيهي، والآن رحلت، رحلت مبكرا جدا" ابنة أخي توفت أمس في الدنمارك: إدعو لها بالرحمة.
من هي ساندرا حقي؟
- عمرها 36 عاما
-تقيم في كوبنهاجن، ولها شقيقة تدعى باكينام تقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.
- ساندرا حقي مؤلفة وملحنة ومطربة.
- تقدم أغانيها باللغة الإنجليزية منذ عام 2009.
-تقدم أغانيها بأسلوب يمزج بين موسيقي الـ POP والـ SOUL.
- عادة للغناء بعد 13 سنه غياب.
- وبدأت طرح أغانيها عبر قناتها في موقع يوتيوب، منذ 4 سنوات.
- طرحت من 3 سنوات، ألبوم بعنوان "Hakky The System".
- من أبرز أغانيها ، "Making Moves"، و" To My Knees"، و" out of my head، و like a lover".
ألبوم ساندرا