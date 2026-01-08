إعلان

بعد إعلان عادل حقي وفاتها.. من هي ساندرا حقي؟

كتب : مصطفى حمزة

04:10 م 08/01/2026 تعديل في 04:46 م
    ساندرا عادل حقي_3
    ساندرا حقي_2
    ساندرا_4

رحلت عن عالمنا المغنية ساندرا حقي، ابنة شقيق المؤلف والموزع الموسيقي عادل حقي، اليوم الخميس.

وأعلن عادل حقي، عن الوفاة عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "رحلت صغيرتي ساندرا، رأيتها تولد وتكبر وتصبح مغنية وملحنة موهوبة فائقة، تتبع خطواتي وتوجيهي، والآن رحلت، رحلت مبكرا جدا" ابنة أخي توفت أمس في الدنمارك: إدعو لها بالرحمة.

من هي ساندرا حقي؟

- عمرها 36 عاما

-تقيم في كوبنهاجن، ولها شقيقة تدعى باكينام تقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

- ساندرا حقي مؤلفة وملحنة ومطربة.

- تقدم أغانيها باللغة الإنجليزية منذ عام 2009.

-تقدم أغانيها بأسلوب يمزج بين موسيقي الـ POP والـ SOUL.

- عادة للغناء بعد 13 سنه غياب.

- وبدأت طرح أغانيها عبر قناتها في موقع يوتيوب، منذ 4 سنوات.

- طرحت من 3 سنوات، ألبوم بعنوان "Hakky The System".

- من أبرز أغانيها ، "Making Moves"، و" To My Knees"، و" out of my head، و like a lover".

عادل حقي المؤلف الموسيقي

ألبوم ساندرا

ساندرا حقي وفاة ساندرا حقي عادل حقي

