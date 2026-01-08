ابنة شيرين عبدالوهاب تغني أغنية "على بالي".. والجمهور: "نسخة من أمها"

"الأعلى أجرا وصل".. أحمد العوضي ينشر صورًا مع سارة بركة من كواليس "علي

رحلت عن عالمنا المغنية ساندرا حقي، ابنة شقيق المؤلف والموزع الموسيقي عادل حقي، اليوم الخميس.

وأعلن عادل حقي، عن الوفاة عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "رحلت صغيرتي ساندرا، رأيتها تولد وتكبر وتصبح مغنية وملحنة موهوبة فائقة، تتبع خطواتي وتوجيهي، والآن رحلت، رحلت مبكرا جدا" ابنة أخي توفت أمس في الدنمارك: إدعو لها بالرحمة.

من هي ساندرا حقي؟

- عمرها 36 عاما

-تقيم في كوبنهاجن، ولها شقيقة تدعى باكينام تقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

- ساندرا حقي مؤلفة وملحنة ومطربة.

- تقدم أغانيها باللغة الإنجليزية منذ عام 2009.

-تقدم أغانيها بأسلوب يمزج بين موسيقي الـ POP والـ SOUL.

- عادة للغناء بعد 13 سنه غياب.

- وبدأت طرح أغانيها عبر قناتها في موقع يوتيوب، منذ 4 سنوات.

- طرحت من 3 سنوات، ألبوم بعنوان "Hakky The System".

- من أبرز أغانيها ، "Making Moves"، و" To My Knees"، و" out of my head، و like a lover".

ألبوم ساندرا