الطنطاوي قارئًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة غدًا من الجامع الأزهر

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

06:44 م 08/01/2026

الجامع الأزهر

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، غدًا، على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ إٍسماعيل الطنطاوي، ويلقي الخطبة الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية.

وأعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة، حيث تتناول الخطبة الأولى "قيمة الاحترام"، وتهدف إلى التوعية بترسيخ قيمة الاحترام وأثرها في ازدهار العلاقات الإنسانية، بينما تتناول الخطبة الثانية "التبرع بالدم" وَمَنۡ أَحۡیَاهَا فَكَأَنَّمَاۤ أَحۡیَا ٱلنَّاسَ جَمِیعࣰاۚ".

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

الجامع الأزهر شعائر صلاة الجمعة غدا من الجامع الأزهر القارئ الشيخ إٍسماعيل الطنطاوي يلقي الخطبة الدكتور محمود الهواري الخطبة الأولى قيمة الاحترام الخطبة الثانية التبرع بالدم

