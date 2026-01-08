أسدلت محكمة جنح أول درجة، الستار على حكمها في قضية دهس الطفلة "جنى" أمام إحدى المدارس بمنطقة الشروق، حيث عاقبت ولية الأمر المتهمة بارتكاب الواقعة بالحبس لمدة سنة وتغريمها 5 آلاف جنيه.

وكانت النيابة العامة أسندت لـ"ولية الأمر" تهمة القتل الخطأ دون عمد، وقررت إحالتها للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

وأقرت ولية الأمر أمام جهات التحقيق بدهس الطفلة عن طريق الخطأ أثناء عبورها الطريق، ونفت ما تردد عن وجود خلافات بين نجلها والضحية.

كما استمعت النيابة العامة لأقوال عدد من الطلاب شهود العيان المتواجدين بمكان الحادث، حيث أكدوا أن الواقعة حادث سير دون قصد بسبب عبور "جنى" للطريق فجأة متوجهة إلى صديقتها في الطرف الآخر، وأشاروا إلى عدم وجود خلافات بين نجل المتهمة والضحية.

ومن جانبه اتهم "أحمد إبراهيم" والد "جنى"، السيدة بتعمد دهس نجلته بسبب شجا نشب بين نجل المتهمة وطفلته قبل أيام قليلة من يوم الواقعة.

وأضاف أن الطلاب الذين شهدوا بعدم وجود خلافات سابقة بين الطفلة جنى ونجل السيدة المتهمة ليسوا زملاء الضحية في الفصل ولا يعلمون شيئًا عن الواقعة.

وكان تلقى قسم شرطة الشروق، بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بوقوع حادث تصادم أمام إحدى المدارس بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين مصرع الطفلة "جنى أحمد" 11 عامًا، متأثرة بإصابتها، وأمكن ضبط المتهمة بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

