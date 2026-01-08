إعلان

صور.. توافد كبار المثقفين لحضور حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية

كتب : مصراوي

07:07 م 08/01/2026
كتب- محمد لطفي:

تصوير- أحمد مسعد:

بدأ قبل قليل، توافد عدد كبير من المثقفين لحضور فعاليات الحفل الختامي السنوي لـ"جائزة ساويرس الثقافية" في دورتها الحادية والعشرين، التي تنظمها مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بقاعة إيوارت التذكارية في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وجاء في مقدمة الحضور الدكتور عمار علي حسن، والدكتور محمد أبوالغار، وفريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين، والشاعر إبراهيم داوود، والمخرج مجدي أحمد علي، والدكتور محمد عفيفي، والدكتور خيري دومة، وغيرهم.

ودشنت فرقة "أيامنا الحلوة" افتتاح الحفل بتقديم مختارات من روائع الطرب والموسيقى المصرية والعربية الكلاسيكية، تستحضر ملامح من التراث الموسيقي الذي شكّل وجدان أجيال متعاقبة.

ويُقام الحفل بحضور عدد من الوزراء، وسفراء الدول العربية والأجنبية، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة والمثقفين والإعلاميين، وأعضاء لجان التحكيم، وكوكبة من الفنانين والمبدعين، تأكيدًا على مكانة الجائزة باعتبارها واحدة من أبرز الفعاليات الثقافية على الساحة المصرية.

وتشارك الفنانة القديرة إلهام شاهين كضيفة شرف للحفل، تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة، وإسهاماتها المؤثرة في السينما والدراما المصرية، فيما تتولى الإعلامية جاسمين طه تقديم فقرات الحفل.

كما تقدم فرقة الأختين أيوب (Ayoub Sisters)، الثنائي الموسيقي العالمي المعروف بإعادة تقديم الأعمال الكلاسيكية بأسلوب معاصر يمزج بين الموسيقى الكلاسيكية والحديثة، عرضًا موسيقيًا مميزًا.

وتشارك الفنانة حنين الشاطر، إحدى الأصوات الشابة البارزة، بأداء غنائي يعكس تنوّع وحيوية المشهد الموسيقي المصري المعاصر.

وتواصل جائزة ساويرس الثقافية، منذ انطلاقها، دورها في دعم الإبداع الأدبي والفني واكتشاف الأصوات الجديدة، حيث شهدت خلال عقدين من تاريخها مشاركة آلاف المبدعين المصريين من مختلف الأعمار والخلفيات، وتم تكريم أكثر من 300 كاتب وأديب عن أعمالهم المتميزة. وفي الدورة الحادية والعشرين، سيتم الإعلان عن الفائزين من بين نحو 750 عملًا أدبيًا تقدّم في فروع الجائزة، ما يعكس استمرار الجائزة كمنصة رائدة للاحتفاء بالإبداع وتشجيع الأجيال الجديدة على استلهام قوة الكلمة والفن في إحداث التغيير الثقافي والاجتماعي.

جائزة ساويرس الثقافية مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية مركز التحرير الثقافي الجامعة الأمريكية الدكتور عمار علي حسن إلهام شاهين

