ميار الببلاوي: انتقدت شيرين عبدالوهاب لهذا السبب وهيفاء وهبي ملكة الأنوثة

كتب : سهيلة أسامة

03:36 م 08/01/2026 تعديل في 04:14 م
حلت الفنانة ميار الببلاوي ضيفة في برنامج "يمنى النهاردة" مع الإعلامية يمنى بدراوي، وتحدثت عن رأيها في بعض النجمات.

وقالت ميار الببلاوي عن هيفاء وهبي: "هيفاء أيقونة الجمال وتعمل اللي هي عايزاه، أنا بحبها وابني بيحبها، هي بالنسبة لي أيقونة أنوثة، وعمري ما اتكلمت على لبسها، أنا اتكلمت على الصورة اللي اتصورت فيها وطالعة فيها شكلها مش حلو، وهي زي القمر".

وتابعت: "اللي اتكلمت على لبسها شيرين عبد الوهاب كانت في حفلة وكانت ملابسها دون المستوى، حاجة لابسه شبه الجلباب، فكتبتلها شيرين فوقي إنتي شيك وقمر وفيكي كل حاجة حلوة، ليه تعملي كده، هي مش صحبتي وأنا معرفهاش، وكل الناس علقت عليها".

ميار الببلاوي برنامج يمنى النهاردة شيرين عبدالوهاب

