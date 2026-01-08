"أي تصريحات غير صحيحة".. أول تعليق من لقاء الخميسي حول أزمة طلاق زوجها

حلت الفنانة ميار الببلاوي ضيفة في برنامج "يمنى النهاردة" مع الإعلامية يمنى بدراوي، وتحدثت عن رأيها في بعض النجمات.

وقالت ميار الببلاوي عن هيفاء وهبي: "هيفاء أيقونة الجمال وتعمل اللي هي عايزاه، أنا بحبها وابني بيحبها، هي بالنسبة لي أيقونة أنوثة، وعمري ما اتكلمت على لبسها، أنا اتكلمت على الصورة اللي اتصورت فيها وطالعة فيها شكلها مش حلو، وهي زي القمر".

وتابعت: "اللي اتكلمت على لبسها شيرين عبد الوهاب كانت في حفلة وكانت ملابسها دون المستوى، حاجة لابسه شبه الجلباب، فكتبتلها شيرين فوقي إنتي شيك وقمر وفيكي كل حاجة حلوة، ليه تعملي كده، هي مش صحبتي وأنا معرفهاش، وكل الناس علقت عليها".

اقرأ أيضًا:

رامي عياش: "أبشع مقابلة أجريتها في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب"

نفاذ بيع تذاكر حفل تامر عاشور لهذه الفئات

"واحدة كلمتني وقالتلي أنا بحبه".. لقاء الخميسي تكشف قصة فتاة حاولت التقرب من عبدالمنصف