فرص عمل جديدة بالإمارات برواتب تصل لـ 2200 درهم

أعلنت وزارة العمل اليوم عن توفير فرص عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار توجيهات وزير العمل، السيد محمد جبران، بشأن فتح أسواق عمل خارجية جديدة أمام العمالة المصرية، وتعزيز فرص التشغيل بالخارج للعمالة الماهرة.

وأوضح البيان الصادر عن الوزارة أن فرص العمل المتاحة تأتي من خلال مكتب التمثيل العمالي في دولة الإمارات، برئاسة السيدة منال عبد العزيز، الملحق العمالي هناك، وتشمل عددًا من التخصصات الفنية المطلوبة في السوق الإماراتي، وهي:

نجار مسلح

حداد مسلح

نجار خشب أثاث (موبيليا)

صباغ خشب أثاث

فني جبس بورد

فني سيراميك

فني محارة

سباك

وذكرت الوزارة أن الرواتب المعروضة تتراوح بين 1800 و2200 درهم شهريًا، بينما تتراوح رواتب السباكين بين 1600 و2000 درهم، مع إمكانية الحصول على ساعات عمل إضافية حسب الإنتاجية.

وأكدت الوزارة أن الشركة الإماراتية المُستقدمة تتحمل جميع مصروفات الاستقدام، وتذاكر السفر، بالإضافة إلى توفير السكن والمواصلات، والالتزام الكامل بجميع بنود التعاقد وفقًا لقانون العمل الإماراتي.

وبحسب البيان، فإن الشروط الأساسية للتقديم تتضمن أن يكون سن المتقدم ما بين 25 و40 عامًا، مع توافر خبرة لا تقل عن 4 سنوات في التخصص المطلوب.

من جانبها، أوضحت السيدة هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، أن الوزارة ستنظم ملتقى توظيف خاص بهذه الفرص، لإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية، وذلك يومي الأحد والإثنين الموافقين 19 و20 أكتوبر 2025، بمركز تدريب مهني بولاق الدكرور التابع للوزارة.

كما نوهت الوزارة إلى أن التقديم مستمر حتى يوم غد الخميس، الموافق 16 أكتوبر 2025، عبر الرابط الإلكتروني التالي: اضغط هنا