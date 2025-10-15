إعلان

مجلس الوزراء يوافق على تعديل مسمى كلية بجامعة اللوتس وإنشاء ميناء جاف بالعامرية

كتب : أحمد الجندي

03:58 م 15/10/2025

مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 2019، الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة اللوتس".

وأوضح القرار أن التعديل يتضمن تغيير مسمى "كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات" إلى "كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي".

كما وافق مجلس الوزراء على الترخيص بإنشاء ميناء جاف بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية لصالح الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وجعلها بوابة محورية للتجارة العالمية، من خلال زيادة التبادل التجاري وتعظيم حركة الترانزيت عبر القنوات والممرات اللوجستية والموانئ البرية والجافة.

