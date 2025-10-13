محمود فوزي: الزراعة قضية أمن قومي.. ونتجه نحو الزراعة الذكية والتصدير

مجدي الجلاد: مؤتمر الزراعة في يوم تاريخي للسلام.. والحوار طريقنا لمستقبل



تصوير: محمد معروف



شدد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، خلال كلمته في افتتاح الدورة الثالثة لمؤتمر الزراعة والغذاء، بأحد فنادق القاهرة، اليوم الإثنين، على أهمية إقامة المؤتمر في هذا التوقيت.





وقال فوزي: إننا موجودون اليوم من أجل إثراء هذا الحوار؛ لأنه يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ففي الوقت الذي تستضيف فيه مصر أسبوع المياه، وتستضيف أيضًا توقيع اتفاقية السلام بين فلسطين وإسرائيل، يُقام هذا المؤتمر.



وأضاف فوزي: يولي الرئيسُ الزراعةَ اهتمامًا كبيرًا، وهذا المؤتمر امتداد لرؤية وطنية مهمة؛ حيث أثبتت التحديات أن قضية الغذاء أصبحت قضية أمن قومي، خصوصًا مع الأحداث الإقليمية التي تحيط بنا.

وتابع وزير شؤون مجلس النواب والاتصال السياسي: لدينا عدة خطوات يجب أن نعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة؛ وهي التحول نحو الزراعة الذكية، واستخدام التكنولوجيا الجديدة التي تحافظ على المياه، وكذلك تعظيم القيمة المضافة من صناعة الزراعة، وفتح الأبواب للتعاون مع المستثمرين وكذلك العمل على تحقيق مزيد من فرص التصدير.







وأكمل فوزي: إننا نولي الكثير من الاهتمام في ما يتعلق بتحديث منظومة القوانين المنظمة للزراعة والتعاونيات لأن القانون هو الشريك في التنمية ويعزز قدرة الاقتصاد وفق معايير الجودة والاستثمار.







وتقام الدورة الثالثة من مؤتمر الزراعة والغذاء، برئاسة الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، وبحضور علاء فاروق وزير الزراعة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين، ونخبة من المتخصصين والمستثمرين والإعلاميين.