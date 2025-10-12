بينهم سيف زاهر وياسر جلال.. أبرز أسماء تعيينات مجلس الشيوخ
كتب : أحمد السعداوي
مجلس الشيوخ
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًّا بتعيين عدد من الشخصيات العامة والسياسية والإعلامية بمجلس الشيوخ؛ من بينهم قيادات حزبية وإعلاميون ورياضيون ووزراء سابقون.
وضمت قائمة التعيينات كلًّا من:
الدكتور يوسف عامر - رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشيوخ السابق.
السفير حمدي لوزا - نائب وزير الخارجية السابق.
الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية السابق.
ممدوح شعبان - مدير عام جمعية الأورمان الخيرية.
الدكتور شريف وديع - مستشار وزير الصحة للطوارئ والرعاية الحرجة السابق.
الكاتب الصحفي محمود مسلم - رئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ.
الدكتور عبد السند يمامة - رئيس حزب الوفد.
الدكتور باسل عادل - البرلماني السابق ونائب وزير الشباب الأسبق.
النائب السابق عصمت السادات - رئيس حزب الإصلاح والتنمية.
الدكتور عصام خليل فوزي - رئيس حزب المصريين الأحرار.
المهندس ناجي الشهابي - رئيس حزب الجيل الديمقراطي.
الدكتور عبد الهادي القصبي- زعيم الأغلبية بمجلس النواب السابق.
الدكتور نبيل دعبس - رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ السابق.
النائب عماد خليل - عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سابقًا.
الإعلامي سيف زاهر - مقدم البرامج الرياضية وعضو اتحاد الكرة السابق.
رجل الأعمال هاني العتال - نائب رئيس نادي الزمالك السابق.
الإعلامي محمد شبانة - ناقد رياضي.
الفنان ياسر جلال - ممثل.
رجل الأعمال والسياسي ياسر قورة - مساعد رئيس حزب الوفد للشؤون السياسية.
اللواء صلاح المعداوي - محافظ الدقهلية الأسبق.
اللواء زاهر الشقنقيري - قيادي بحزب الشعب الجمهوري
الدكتورة سحر نصر - وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة.
الدكتورة أميرة تاوضروس - مدير المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط سابقًا.