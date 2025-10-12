الري: التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي أثمر عن عدة مشروعات مائية مشتركة

نجح طبيب العيون الدكتور أشرف عبدالسلام في تحقيق معجزة طبية، تُضاف إلى سجل الإنجازات الطبية المصرية بعد أن أجرى جراحة في ظروف دقيقة للغاية اعتُبرت الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

وجاءت الحالة شديدة الندرة حيث تبيّن بعد الفحص أن الورم بدأ في التكوّن أثناء وجود الجنين داخل رحم الأم، وهي حالة لا تُسجَّل إلا في عدد محدود جدًا من الحالات على مستوى العالم.

ومع ظهور أعراض تورم العين فور الولادة، قرر الفريق الطبي برئاسة الدكتور أشرف عبدالسلام التدخل الفوري لتجنب فقدان البصر والعين بالكامل خلال الساعات الأولى من حياة الطفل.

جراحة دقيقة في سباق مع الزمن دخل الفريق غرفة العمليات بقيادة الدكتور أشرف عبدالسلام في سباق مع الوقت لإنقاذ الرضيع، واستغرقت الجراحة عدة ساعات متواصلة من التركيز الشديد والتعامل المجهري مع أنسجة في منتهى الحساسية خلف العين.

واستعان الدكتور عبدالسلام خلال العملية بـ أحدث الميكروسكوبات الجراحية وتقنيات استئصال أورام محجر العين، وتمكن من إزالة الورم بالكامل مع الحفاظ الكامل على العصب البصري، ليُكتب النجاح في واحدة من أدق الجراحات التي شهدها هذا التخصص عالميًا.

ويُعد الدكتور أشرف عبدالسلام من الروّاد العرب في مجال جراحات تجميل ومحجر العين، بخبرة تتجاوز 30 عامًا في هذا المجال.

نال الدكتوراه من جامعة مونتريال بكندا، حيث عمل وتدرّب في أكبر مراكز الجراحات الدقيقة لسنوات وحصل أيضًا على زمالة كلية الجراحين الملكية - بريطانيا قبل أن يعود إلى مصر ليُسهم في تطوير هذا التخصص محليًا.

ويُعتبر الدكتور عبد السلام الطبيب المصري الوحيد الذي حصل على تدريب جراحي متقدم في أورام محجر العين وجحوظ العين بكندا و بريطانيا ، ما مكّنه من التعامل باحترافية مع الحالات النادرة والمعقدة التي تتطلب دقة ميكروسكوبية ومهارة استثنائية

هذا النجاح الجراحي غير المسبوق أعاد التأكيد على أن الطب المصري يمتلك كوادر قادرة على تحقيق إنجازات تضاهي المراكز العالمية.

وأكد الدكتور أشرف عبدالسلام عقب العملية: "كانت لحظة لا تُنسى حين فتحت عين الطفل وظهر العصب البصري سليمًا.. شعور يختصر معنى رسالة الطب ويجعل كل مجهود يستحق العناء."

وأكد أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا تضافر الجهود بين الفريق الطبي والتقنيات الحديثة المتوفرة في مصر، مشددًا على أن الأطباء المصريين قادرون على تقديم حلول طبية دقيقة بمستوى عالمي داخل بلدهم.