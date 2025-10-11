الدكتور سويلم يلتقى نائب رئيس الوزراء ووزير البيئة بجمهورية سلوفاكيا

وزير الصحة يبحث مع شركة "دراجر" العالمية تطوير منظومة الصحة في مصر

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بتوماس تارابا نائب رئيس الوزراء و وزير البيئة بجمهورية سلوفاكيا.

وأعرب الدكتور سويلم عن تقديره لمشاركة سلوفاكيا فى أسبوع القاهرة للمياه، والتزامها الدائم بدعم الحوار حول الإدارة المستدامة للمياه والبيئة.

وتم خلال اللقاء استعراض اللمسات النهائية لمذكرة التفاهم بين البلدين في مجال المياه والمزمع توقيعها قريبا بهدف تعزيز التعاون بين مصر وسلوفاكيا في مجال الموارد المائية، حيث أوضح الدكتور سويلم أن مذكرة التفاهم ستسهم في تعزيز التعاون الفني والعلمي بما يتماشى مع محاور "الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0”.

وتم مناقشة عدد من مجالات التعاون بين الجانبين مثل تنفيذ خزانات حصاد مياه الأمطار والحماية من السيول خاصة في ظل التغيرات المناخية التي أصبحت أكثر تطرفا، والاعتماد على نماذج التنبؤ بالأمطار مثل النماذج الرياضية المستخدمة فى مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة.

كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية التعاون في إدارة الأنهار الدولية المشتركة مثل نهر النيل ونهر الدانوب، والالتزام بتطبيق قواعد القانون الدولي المعنية بالمياه.