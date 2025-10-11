وزير الري: السنغال شريك رئيسي لمصر في مجال المياه

وزير الصحة يبحث مع شركة "دراجر" العالمية تطوير منظومة الصحة في مصر

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، بالسيد/ شيخ تيديان دايي وزير المياه والصرف الصحي بجمهورية السنغال، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر والسنغال في مجال المياه، وذلك قبيل انطلاق فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه".

وأشار الدكتور سويلم الى أن جمهورية السنغال تعد شريكا رئيسيا لمصر فى مجال المياه، مؤكدا على أهمية تجديد مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين كإطار لإستمرار التعاون وتعزيز التنسيق المشترك في الفعاليات الدولية وتبادل الخبرات بين البلدين.

وأكد على استعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم للسنغال ودولة الإمارات العربية المتحدة فى تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦ .

وأشاد الدكتور سويلم بالنموذج التعاوني الناجح بين الدول المتشاطئة على نهر السنغال والمتمثل في منظمة تنمية حوض نهر السنغال (OMVS).

وأكد سيادته على أهمية الدورات التدريبية التي يقدمها "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PACWA للأشقاء الأفارقة ومنهم المتدربين من دولة السنغال الشقيقة.