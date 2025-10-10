كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن 4 ظواهر جوية مسيطرة خلال الساعات المقبلة.

وجاءت الظواهر الجوية التي أعلنت عنها الأرصاد الجوية كالتالي:

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

- تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

- اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60 كم/ س.

- ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.