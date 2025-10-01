البابا تواضروس الثاني يتفقد دير السيدة العذراء بأسيوط

كتب- محمد أبو بكر:



تفقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في ثالث محطات زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط، اليوم بجولة داخل دير السيدة العذراء بجبل قسقام (الدير المحرق)، حيث تفقد عددًا من معالمه التاريخية والروحية.



استهل قداسته جولته بزيارة معهد ديديموس لإعداد المرتلين، حيث استمع إلى تراتيل قدمها الدارسون، وأشاد بمستواهم مشجعًا إياهم على الاستمرار في حفظ التراث الكنسي، ثم توجه إلى الكلية الإكليريكية وعقد لقاءً مع طلابها وطلاب معهد ديديموس، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس وعدد من المطارنة والأساقفة.



وتحدث البابا تواضروس، في كلمته خلال اللقاء، عن "ثلاثية التعليم والتكريس والرعاية"، معتبرًا أنها أضلاع المثلث الذي تبنى عليه الكنيسة خدمتها، مؤكدًا أن قوة هذه الأضلاع تعني نجاح الخدمة.



وأضاف أن "التقوى" تمثل جوهر هذا المثلث، مشيرًا إلى أنها تُعاش بالاجتهاد ولا تُدرّس، وأنها تجعل المسيح الهدف الأسمى لكل خادم.



كما افتتح قداسته المركز الثقافي بالدير عقب تجديده، ثم اجتمع مع مجمع رهبان الدير متحدثًا عن موضوع "الرهبنة فرح واستقامة" من خلال المزمور الخمسين، موضحًا أن الفرح في الرهبنة يتمثل في اللقاء اليومي مع المسيح، والعيش في جماعة أخوية، والتوبة المستمرة، والنسك التدريجي الذي يمنح الحكمة وفهم الحياة.



وأكد أن الاستقامة تتحقق في العلاقات النقية، والمعاملات السليمة، والمكالمات المنضبطة، إضافة إلى المداومة على سر الاعتراف، والقراءة والدراسة الروحية.



واختتم البابا تواضروس زيارته إلى الدير المحرق بزيارة مزار القديس ميخائيل البحيري المحرقي وكنيسة السيدة العذراء، حيث التقطت صورة تذكارية جمعته مع مجمع رهبان الدير.



