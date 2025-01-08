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"قومي المرأة يهنىء بطلات مصر في بطولة بريطانيا المفتوحة لناشئي الإسكواش

04:21 م الأربعاء 08 يناير 2025

المستشارة أمل عمار

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القاهرة - أ ش أ:

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه بطلات مصر اللاتي حصدن 12 ميدالية متنوعة ما بين ذهب وفضة وبرونزية في بعثة مصر ببطولة بريطانيا المفتوحة لناشئات وناشئي الاسكواش، والتي أقيمت في برمنجهام خلال الفترة بين 2 إلى 6 يناير الجاري.

وأعربت المستشارة أمل عمار ، في بيان اصدره المجلس اليوم ،عن بالغ فخرها وسعادتها بالنتائج العظيمة التي حققتها ناشئات البعثة المصرية حيث سطرن انجازا رياضيا عالميا جديدا ورفعن اسم مصر عاليًا ، متمنية لهن تحقيق المزيد من النجاحات فى السنوات المقبلة.

كما هنأ المجلس القومي للمرأة أبطال مصر من ناشئي البعثة المصرية بالبطولة الذين حصدوا عددا من الميداليات بالبطولة .

يذكر أن البعثة المصرية ضمت 66 لاعباً ولاعبة من ناشئى الإسكواش، وقد حققت بطلات البعثة المصرية 12 ميدالية متنوعة ، حيث حصلت مصر على 4 ميداليات ذهبية و5 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية .

هذا المحتوى من

Asha
المستشارة أمل عمار بطلات مصر بطولة بريطانيا لناشئي الإسكواش المجلس القومي للمرأة
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