وزير الكهرباء يجتمع برئيس "المحطات النووية" الجديد وقيادات بالهيئة -تفاصيل

كتب- محمد صلاح:

اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الإثنين، بالدكتور محمد دويدار القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، وعدد من قيادات الهيئة، بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعباسية؛ لبحث آخر التطورات ومستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، وتأكيد الالتزام بالخطة والجداول الزمنية المحددة لإنهاء أعمال المشروع الاستراتيجي والربط على الشبكة الموحدة للكهرباء.

وبحث الاجتماع سبلَ وإجراءات تسريع تنفيذ المشروع في إطار الخطة الزمنية ومعدلات إنهاء المراحل المختلفة، وتأكيد استمرار التنسيق الوثيق بين القائمين على تنفيذ المشروع من الجانبين المصري والروسي، والالتزام بمخطط العمل والجداول الزمنية والتوقيتات في ضوء استراتيجية الدولة واعتبار قطاع الطاقة النووية ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية، وتعزيز أمن الطاقة، وتم التأكيد خلال الاجتماع أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يعكس نجاح الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، انطلاقًا من عمق العلاقات المتميزة والممتدة بين الدولتَين، والتي تجلَّت في تنفيذ هذا المشروع العملاق في إطار البرنامج النووي المصري السلمي لتوليد الطاقة الكهربائية.

وتناول الاجتماع تطور الأعمال ومستجدات التنفيذ وما تم من إنجاز على كل المستويات، وتحقيق مستهدفات التنفيذ خلال شهر يناير الجاري، والاستفادة من الخبرات والكفاءات على مستوى التدريب وتأهيل الكوادر البشرية في إطار استراتيجية العمل وتنويع مصادر توليد الكهرباء ومزيج الطاقة، وكذلك الحرص على استمرار التكامل والتعاون بين كل الأطراف المشاركة والقائمة على تنفيذ المشروع في إطار البرنامج النووي المصري السلمى لتوليد الكهرباء.

وقال الدكتور محمود عصمت إن هناك متابعة مستمرة من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع المحطة النووية بالضبعة ومجريات التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني؛ لإنهاء الأعمال والتوقيت المحدد للانتهاء من المراحل المختلفة والربط على الشبكة، مؤكدًا الأهمية الخاصة لمشروع المحطة النووية بالضبعة في إطار البرنامج النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء، مشيرًا إلى استراتيجية عمل قطاع الكهرباء التي تقوم على مزيج الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة، لخفض استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون.

وأوضح الوزير اهتمام الدولة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وأهمية ذلك في إطار خطة التنمية المستدامة وتحقيق التطور المنشود في شتى المجالات؛ لا سيما في توليد الطاقة الكهربائية، منوهًا بتقديم الدعم الكامل والتعاون والتكامل بين مختلف الجهات المعنية في سبيل الانتهاء من المشروع القومي كباكورة لبرنامج مصري طموح في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في توليد الكهرباء، في إطار استراتيجية شاملة لتحقيق الاستقرار والاستمرارية للشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمات والاعتماد على الطاقات النظيفة والحد من استهلاك الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية.

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