أمطار وبرودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار تنتهي في هذا التوقيت

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم يوجد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يتسبب في حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس.

وأضافت منار غانم، أن المنخفض الجوي يتسبب في سقوط أمطار متوسطة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية تمدت خفيفة إلى الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

وتابعت: "يوجد نشاط للرياح على أغلب المناطق والتي تصل سرعتها لـ 40 كم/ الساعة، والتي تتسبب في الإحساس بالبرودة واحساس بدرجات حرارة أقل".

وأشارت إلى أنه سيكون هناك شبورة مائية كثيفة، وتؤثر في الرؤية الأفقية ولكن سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس والتي تستمر خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أن انتهاء المنخفض الجوي سيكون غدًا الثلاثاء، لافتة إلى أن الحرارة على القاهرة تصل لـ 20 درجة والسواحل الشمالية 19 درجة بينما المناطق الجنوبية تصل لـ 22 درجو، وتكون الحرارة الصغرى بين 8 و11 درجة.

اقرأ أيضًا:

سكن لكل المصريين.. مد فترة سداد مقدم الحجز والتسجيل الإلكتروني

سكن لكل المصريين.. 20 صورة جديدة لتشطيب الشقق الـ 90 مترًا