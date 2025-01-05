وزير الشئون النيابية يشارك في احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

كتب- نشأت علي:

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مساء اليوم، في احتفالية الطائفة الإنجيلية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، التي أُقيمت في الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة بالقاهرة، برئاسة الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وجاءت الاحتفالية بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى شخصيات عامة وكبار رجال الدولة.

وحرص المستشار محمود فوزي، على تقديم التهنئة للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس سامح موريس، راعي الكنيسة، وقيادات الطائفة الإنجيلية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، معربًا عن تقديره للدور الهام الذي تقوم به الكنيسة الأنجيلية في دعم قيم التسامح والمحبة.

وأعرب الوزير، عن تطلعه لأن تحمل هذه المناسبة المباركة مزيدًا من الخير والتقدم لمصرنا العزيزة، وأن تنعم بلادنا بالرخاء والازدهار، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها العظيم، ويمنّ عليها بالأمن والاستقرار في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.