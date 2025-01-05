صور- رئيس مجلس النواب يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد

بيان من الإسكان بشأن موقف أعمال التطوير ورفع الكفاءة للطرق والمرافق

كتب- نشأت علي:

توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، صباح اليوم، إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، يرافقه المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس لتقديم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي عن خالص التهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس والأخوة الأقباط بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح، متمنياً أن تحل علينا الأعياد ونحن ننعم بالأمن والسلام والمحبة.

وخلال اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، أن تلك المناسبات والأعياد الدينية تبرهن على قوة الترابط والمحبة بين أبناء الشعب المصري العظيم والوقوف جنباً إلى جنب لتحقيق التقدم والازدهار لوطننا الغالي .

من جانبه، أعرب البابا تواضروس عن تقديره وشكره لزيارة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مؤكداً أن تلك الزيارة تؤصل روح المحبة والأخوة بين أبناء وطننا الغالي.