"الصحة": تكثيف حملات فرق الرعاية العاجلة استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تكثيف الحملات المرورية لفرق الرعاية العاجلة على مستوى المحافظات، لمتابعة انتظام العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ، والرعايات المركزة والحضانات، وتوافر كافة المستلزمات، حيث تم المرور على 51 مستشفى في 17 محافظة، مع استمرار الحملات المرورية لتغطية جميع مستشفيات الجمهورية.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد، وتكثيف الحملات المرورية في جميع المستشفيات على مستوى المحافظات، ضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات على مستوى المحافظات، والتأكيد على المديريات والجهات التابعه لها، إلى زيادة الأطقم الطبية في أقسام الطوارئ والاقسام الحرجة بالعمل على مدار 24 ساعة، بجانب تفعيل أرقام الطوارئ 137، و 16474 لسرعة التعامل مع الحالات الحرجة وتوجيه الحالات لأماكن الخدمات التخصصية الطارئة، وتوفير الخدمات الطبية العاجلة، إضافة إلى ربط جميع الجهات المعنية بخطة التامين الطبي لعيد الميلاد المجيد، بغرفة التحكم الرئيسية في الوزارة لتسهيل متابعة جميع الجهات المعنية في وقت واحد ومتابعة الأحداث لحظياً في حالة حدوث أي طارئ.