يواصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الاحتفال بالنجاح الكبير الذي يحققه فيلم "7 Dogs" بدور العرض السينمائي حول العالم.

ونشر تركي آل الشيخ صورة عبر حسابه على "X" كشف من خلالها عن إجمالي إيرادات الفيلم منذ عرضه يوم 27 مايو الماضي وحتى الآن إذ بلغت إجمالي الإيرادات 14.797.181 مليون دولار، بإجمالي تذاكر مباعة وصلت لـ 1.935.398 مليون تذكرة وذلك خلال 13 يوم فقط من العرض بالسينمات.

كواليس فيلم "7 Dogs"

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي،قصة تركي آل الشيخ، سيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج بلال فلاح وعادل العربي.

تركي آل الشيخ يروج لـ مسلسل "الأمير"

وروج المستشار تركي آل الشيخ، لمسلسل "الأمير" الذي يجمع نخبة من ألمع النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم على رأسهم النجم أحمد عز والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

كما نشر مقطع فيديو مؤخرا من كواليس التصوير عبر صفحته على "فيسبوك" وكتب: "مشاهد من مسلسل الأمير بطولة النجم الكبير أحمد عز ونخبة من النجوم والمفاجآت، يظهر في الفيديو النجم العالمي Pedro Alonso (برلين) بالتوفيق ان شاءالله وكل هذا يصب في مصلحة الصناعة ورفع المحتوى العربي".

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