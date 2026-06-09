فجّر الاتحاد الإيراني لكرة القدم أزمة جديدة قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كأس العالم 2026، بعدما أعلن سحب الحصة المخصصة للجماهير الإيرانية من تذاكر مباريات المنتخب في البطولة، في خطوة أثارت حالة من الجدل والاستياء بين المشجعين.

وأوضح الاتحاد الإيراني، في بيان رسمي، أن الجماهير الإيرانية لن تتمكن من الحصول على التذاكر المخصصة لها عبر الاتحاد، رغم أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تمنح كل منتخب مشارك نسبة من تذاكر مبارياته لتوزيعها على أنصاره.

وأشار البيان إلى أن العديد من المشجعين كانوا قد استكملوا ترتيبات السفر والإقامة اعتمادًا على الآلية الرسمية المعلنة سابقًا، قبل أن يفاجأوا بعدم توفر أي تذاكر مخصصة للجماهير الإيرانية.

أزمة جديدة بين طهران وواشنطن

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متواصل بشأن إجراءات دخول البعثة الإيرانية إلى الولايات المتحدة، التي تستضيف جزءًا من مباريات البطولة إلى جانب كندا والمكسيك.

وكانت طهران قد انتقدت في وقت سابق القيود المفروضة على التأشيرات الخاصة بالمنتخب الإيراني، معتبرة أنها تؤثر على تحركات البعثة خلال المشاركة في المونديال.

ووصل المنتخب الإيراني إلى مدينة تيخوانا المكسيكية، القريبة من الحدود الأمريكية، استعدادًا لخوض منافسات دور المجموعات، حيث سيواجه منتخبات نيوزيلندا وبلجيكا ومصر ضمن مشواره في البطولة.

موقف غامض وانتظار رد فيفا

ولم يحدد الاتحاد الإيراني الجهة التي اتخذت قرار سحب حصة التذاكر، في وقت ينتظر فيه توضيحًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن ملابسات الأزمة.

وتحظى مباريات المنتخب الإيراني بمتابعة جماهيرية واسعة داخل إيران وخارجها، ما يجعل أزمة التذاكر واحدة من أبرز القضايا المصاحبة لانطلاق كأس العالم 2026.

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